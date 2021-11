Neuer Burgfrieden bei VW in Sicht: Diess soll wohl bleiben

Mehrere Eingeweihte gingen davon aus, dass noch im Laufe dieser Woche eine Einigung erzielt werde. So soll die Frist für die Einladung zur entscheidenden Aufsichtsratssitzung am 9. Dezember gewahrt werden. Dann will das Kontrollgremium den Investitionsplan für die kommenden fünf Jahre beschließen, zu dem auch die Belegung der Werke mit Fahrzeugen gehört.

Streit über Führungsstil

Teil der Planung ist auch eine neue Autofabrik außerhalb der bisherigen Werksgrenzen in Wolfsburg, in der VW ab 2026 die neue Elektro-Modellreihe "Trinity" bauen will. Über den vom Betriebsrat geforderten Zuschlag für die Produktion eines E-Autos schon vor diesem Zeitpunkt in Wolfsburg verhandeln Betriebsrat und Unternehmensleitung derzeit. Auch darüber soll der Aufsichtsrat Anfang Dezember entscheiden.

Der nach dem erneut aufgebrochenen Streit über den Führungsstil von Diess vor kurzem eingesetzte Vermittlungsausschuss mit Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Boss Jörg Hofmann habe am Freitag erneut beraten, sagte eine der Personen mit Kenntnis der Abläufe.