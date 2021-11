Klima-Experte Wagner: "Ohne Trump gäbe es keine Greta"

In Amstetten geboren, unterrichtet der Austro-Amerikaner Gernot Wagner inzwischen an der New York University Klima-Ökonomie. Im Rahmen der Welt-Klimakonferenz COP-26 hatte der 41-Jährige an mehreren Podiumsdiskussionen teilgenommen, am Freitag sprach er in Wien vor Journalisten über die Ergebnisse des Gipfels.

Dass sich am Rande der Konferenz mit China und den USA die beiden größten Treibhausgaserzeuger der Erde gemeinsam zu mehr Klimaschutz bekannten, sei "unglaublich wichtig". Denn unter globalen Wirtschaftsmächten rühre niemand einen Finger, "wenn man sich nicht sicher ist, dass das Gegenüber es auch tut. Keiner will hier einen Wettbewerbsnachteil haben", so Wagner.

Auch Indien, immerhin die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, gab in Glasgow erstmals ein offizielles Klima-Ziel bekannt: Bis 2070 wolle man klimaneutral sein, erklärte Premierminister Narendra Modi. "Natürlich ist das zu wenig", meint Wagner. "Aber beim G20-Gipfel vor zwei Wochen in Rom gab es noch kein Bekenntnis."