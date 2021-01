Neuer Aufsichtsratschef der Lotterien tritt zurück

Vorläufig wird Robert Chvatal, Chef des Casinos-Mehrheitseigentümers Sazka, den Vorsitz übernehmen. Die Lotterien sind eine 80-prozentige Tochter des teilstaatlichen Glücksspielkonzern Casinos Austria (Casag).

Der KURIER hatte exklusiv berichtet, dass Alvarez Chairman von BetVictor ist, einem der führenden Online-Unternehmen in Europas Gaming-Industrie. BetVictor betreibt nicht nur Sportwetten, sondern auch Glücksspiel.

Ein Test des KURIER ergab, dass von Österreich aus problemlos bei BetVictor gegambelt werden kann. Hierzulange hat nur win2day, eine gemeinsame Gesellschaft von Casinos und Lotterien, die gesetztlich erforderliche Lizenz zum Glücksspiel im Web.

BetVictor spielt also nicht nur ohne Lizenz nach Österrreich, sondern ist auch ein unmittelbarer Konkurrent der Lotterien. Das Management des teilstaatlichen Casinos-Konzerns appelliert seit Jahren an die jeweilige Regierung, den österreichischen Markt gegen diese illegalen Anbieter durch IP-Blocking abzuschotten. Ein Entwurf der vormaligen türkis-blauen Regierung, der am Widerstand der FPÖ scheiterte, liegt nach wie vor in den Schubladen des Finanzministeriums.

Neos und SPÖ hatten bereits zuvor heftig die Unvereinbarkeit kritisiert und den sofortigen Rücktritt von Alvarez gefordert.