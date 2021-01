Lotterien-Aufsichtsrat: Der Joker aus Gibraltar

Im Sommer holte ihn die Staatsholding ÖBAG, Drittel-Eigentümer des Casag-Konzerns, als Berater an Bord. Es galt, ReFIT umzusetzen, das härteste Sparpaket in der Unternehmensgeschichte. Grundsätzlich zu hohe Kosten und dazu die Corona-Krise – dem Unternehmen drohten hohe Verluste, sogar von Insolvenzgefahr war die Rede. Der Mehrheitseigentümer Sazka machte gewaltig Druck und hätte am liebsten etliche der 12 inländischen Casinos-Standorte sofort geschlossen.

Alvarez übernahm die Rolle des Mediators zwischen den Tschechen, der Staatsholding und dem Unternehmen. Alle Seiten bestätigten, dass er mit viel Sachkenntnis, gepaart mit sozialer Kompetenz, erfolgreich vermittelte.

So weit wäre alles bestens. Doch Alvarez ist seit Dezember 2018 Chairman von BetVictor, einem mit der Adresse World Trade Center, Bayside Road 6, in Gibraltar unter der Nummer 56-556-4316 registrierten Online-Anbieter. Die laut den letzten zugänglichen Daten (2018) mit rund 24 Millionen Pfund Eigenkapital ausgestattete Gesellschaft gilt als eines der führenden Online-Unternehmen in Europas Gaming-Industrie. BetVictor begann mit Sportwetten, betreibt mittlerweile aber auch Glücksspiel.

Und das ist das Problem.

In Österreich hat nur win2day, eine Tochter von Casinos und Lotterien, die Lizenz zum Internet-Gaming. Trotz dieses Monopols hält win2day im Inland nicht einmal 50 Prozent Marktanteil. Denn zahlreiche internationale Anbieter spielen quasi illegal in die Alpenrepublik herein. Ohne eine österreichische Lizenz zu haben.

So auch BetVictor. Das Unternehmen ist damit ein direkter Konkurrent der Lotterien im erbittert umkämpften, lukrativen Online-Markt.