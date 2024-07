Neue Wohnungen: Markt wird um 80 Prozent einbrechen

Dem Fachverband gehören 12.500 Mitgliedsbetriebe an, darunter sind 3.200 Bauträger, 1.900 Hausverwaltungen und 5.500 Makler. „Meistens wird übersehen, dass zwei Drittel des Wohnungsneubaus und Sanierungen auf Neubauniveau von unseren Mitgliedern durchgeführt werden“, sagt Gollenz. „Unsere Mitglieder brauchen keine staatlichen Subventionen in Form von Steuergeldern, sondern gesetzliche Rahmenbedingungen, die unsere Arbeit nicht weiter behindern.“

Aufweichung gefordert

Ein besonderes Problem für potenzielle Wohnungskäufer ist die Schuldentilgungsquote von höchstens 40 Prozent des Haushaltseinkommens, wie es in der KIM-Verordnung geregelt ist. In Deutschland beträgt die Schuldentilgungsquote höchstens 60 Prozent des Haushalteinkommens. So hofft die heimische Branche auf eine Aufweichung der KIM-Verordnung. „Es ist derzeit so, dass der Kunde gar nicht mehr zu seiner Bank geht, um einen Wohnkredit zu bekommen“, sagt Gollenz.

Indes behauptet er, dass entsprechende Wohnbau-Konzepte seitens der Branchenvertretung seit Jahren auf dem Tisch liegen, aber offenbar von der Politik ignoriert werden. Man wolle daher den Druck auf die Politik weiter erhöhen. Er rechnet aber damit, dass allfällige Änderungen erst in der nächsten Legislaturperiode von der Politik behandelt werden.