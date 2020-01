Neue Post-Bank "bank99" will keine Ferrari-Fahrer als Kunden

Diese Historie kann man guten Gewissens als bewegt bezeichnen. Vor 20 Jahren übernahm die frühere Gewerkschaftsbank Bawag von der österreichischen Post die Mehrheit (fast 75 Prozent) an der im Jahre 1882 gegründeten Postsparkasse (PSK), drei Jahre später schluckte die Bawag auch noch den Rest. Fortan bestand eine jahrelange Filialkooperation, doch 2017 kündigte die Bawag die Gemeinschaft auf.

Für die Post war guter Rat teuer. Eine Kooperation mit einem FinTech platzte vorzeitig, dann kaufte sich der Zustellungsmarktführer mit einer 56 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung bei der weithin unbekannten Brüll Kallmus Bank ein, einer Tochter der Grazer Wechselseitigen Versicherung.

Nun wurde die Bank umbenannt. Mithilfe einer Agentur kam die Post auf die nicht sehr ausgefallene Bezeichnung „bank99“. Dazu muss man wissen, dass eine Bank per Gesetz im Namen die Bezeichnung Bank tragen muss. Dadurch waren der Originalität enge Grenzen gesetzt. Die Werbung ist dafür ausgefallener. „Die Bank, die für 99 Prozent der Menschen in Österreich da ist. Für die 99 Prozent der Menschen, die nicht mit einem Ferrari in die Arbeit fahren. Mit praktischen Produkten. Ganz egal, wie viel Geld sie haben (...)“, heißt es auf der neuen Homepage.