Namensgeberin für das Gebäude ist die international renommierte Wiener Krebsforscherin Angelika Amon , die 2020 mit 53 Jahren an Krebs verstarb. Amon forschte u.a. am Howard Hughes Medical Institute des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und war mit Boehringer Ingelheim eng verbunden, erklärte der Leiter der weltweiten Krebsforschungsaktivitäten bei dem Pharmaunternehmen, Norbert Kraut , vor Journalisten. Die Namensgebung sei daher etwas "sehr Persönliches".

Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim stärkt seinen Großstandort in Wien-Meidling mit weiteren Investitionen. Am Mittwoch fand die Eröffnung des neuen Angelika-Amon-Krebsforschungsgebäudes statt. 150 Mitarbeiter/innen sollen im neuen Gebäude innovative Therapien gegen Krebs entwickeln.

Im Bereich Onkologie rechnet das Unternehmen mit neuen Zulassungen in den nächsten Jahren. "Mit 18 Projekten aus 12 Substanzen in Phase I, II oder III ist unsere Onkologie-Entwicklungspipeline gut gefüllt. Wir können also sehr optimistisch in die Zukunft blicken", betonte Pavol Dobrocky , Generaldirektor von Boehringer Ingelheim RCV.

Im Zentrum der Entwicklungen stehen zum Beispiel neue Therapiezugänge, bei denen einerseits die Krebszellen selbst angegriffen, sowie gleichzeitig das Immunsystem gezielt auf sie angesetzt wird. Aktuell zeigt ein neues Präparat in klinischen Studien ein vielversprechendes Wirksamkeits- und Verträglichkeitsprofil in der Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit aktivierenden HER2-Mutationen.

Neues Bürogebäude ab 2027

Zusätzlich zum neuen Forschungsgebäude investiert Boehringer rund 100 Millionen Euro in ein neues Bürogebäude in Wien-Meidling. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, nach der geplanten Fertigstellung 2027 sollen dort 1.000 der 3.200 Beschäftigten am Standort einziehen.

In Summe hat Boehringer Ingelheim in den vergangenen zehn Jahren mehr als eine Milliarde Euro in den Ausbau der Infrastruktur am Wiener Standort investiert. Mit Forschungsaufwendungen von rund 300 Millionen Euro pro Jahr zählt Boehringer zu den forschungsintensivsten Unternehmen des Landes. Weitere 20 Mio. Euro pro Jahr werden für die Grundlagenforschung am Institut für molekulare Pathologie Wien (IMP) aufgewendet.