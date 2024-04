Boehringer Ingelheim: Neuzulassungen und Tiermedizin treiben Umsatz

Etwas weniger stark fiel das Wachstum in Österreich aus. Mit Produkten für die Humanmedizin wurden 121,4 Mio. Euro umgesetzt, um 1,4 Prozent mehr als 2022. Um fast zehn Prozent zugelegt hat der Umsatz mit Produkten für die Tiergesundheit mit 19,5 Mio. Euro. Vor allem das Geschäft mit Antiparasitika und Therapeutika für Haustiere wie Zeckenschutz- und Entwurmungsmittel sind ein Wachstumsmotor für den Pharmakonzern, der in Österreich in diesem Bereich Marktführer ist.

Gut gefüllte Produkt-Pipeline

Pavol Dobrocky, neuer Generaldirektor des Boehringer Ingelheim RCV, zeigte sich auch für das laufende Jahr optimistisch. Er verwies auf eine gut gefüllte Produkt-Pipeline. In der Humanpharmazie würden sich aktuell 23 Wirkstoffe in der klinischen Studien-Phase 1, 15 in Phase 2 und 6 in Phase 3, die über die Marktzulassung entscheidet, befinden. Hier spiele der Standort Wien als unternehmenseigenes globales Zentrum für Krebsforschung eine besondere Rolle. Die Forschungsaktivitäten hier umfassen Onkologie und Immunmodulation sowie NBE (New Biological Entities). Zudem plant Boehringer, künftig auch in das Therapiegebiet der mentalen Gesundheit einzusteigen. Die Forschungsausgaben in Österreich bezifferte Dobrocky mit rund 300 Mio. Euro.