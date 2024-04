Wer die neuen Köpfe bei den Signa-Aufsichtsräten sein könnten

Bei der Signa Prime und der Signa Development kommt es heute zu wichtigen Weichenstellungen . Heute Mittwoch werden in beiden Pleite-Gesellschaften außerordentliche Hauptversammlungen abgehalten. Die Aktionäre müssen die Treuhand-Sanierung der Signa Prime und der Signa Development absegnen, die Aufsichtsräte neu bestellen und das grundsätzliche Okay für die Verwertung der Immobilien geben.

Die Auswechselung

Badstöber war von 2003 bis Ende 2010 beim Immobilienentwickler Conwert leitend tätig, wechselte danach zur Semper Constantia Privatbank um Sanierer Erhard Grossnigg, die Ende 2017 von der Liechtensteiner Landesbank übernommen wurde. Im September 2019 stieg sie in die Unternehmensgruppe von Signa-Sanierungsvorstand Grossnigg (Austro Holding) ein, wo sie in etlichen Gesellschaften in der Geschäftsführung tätig ist.

Während Signa-Holding-Vorstand Christoph Stadlhuber sowohl als Aufsichtsrat der Signa Prime als auch der Signa Development „mit sofortiger Wirkung“ abgelöst werden soll, soll der deutsche Manager Jürgen-Johann Rupp weiterhin in beiden Aufsichtsgremien sitzen. Rupp ist Finanzvorstand der deutschen RAG-Stiftung, die in beiden Signa-Gesellschaften investiert ist.