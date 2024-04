Neue Köpfe für die Signa-Aufsichtsräte

Bei der Signa Prime und der Signa Development dürfte kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Am Montag werden in beiden Pleite-Gesellschaften außerordentliche Hauptversammlungen abgehalten. Die Aktionäre müssen die Treuhand-Sanierung der Signa Prime und der Signa Development absegnen, die Aufsichtsräte neu bestellen und das grundsätzliche Okay für die Verwertung der Immobilien geben.

Mit Spannung erwartet wird die Neuaufstellung der zwei Aufsichtsgremien. So empfiehlt Alfred Gusenbauer, der scheidende Aufsichtsratschef der Signa Development, der Hauptversammlung, den Aufsichtsrat von fünf auf sechs Mitglieder zu erweitern und zugleich fünf neue Aufsichtsräte zu wählen. Vorgeschlagen werden dafür der frühere Siemens Österreich-Chef und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wolfgang Hesoun, die Immobilienexperten Christoph Schäffer und Michael Mitterdorfer. Mitterdorfer war von 1996 bis 2019 bei der Karl Wlaschek Privatstiftung als Vorstand für die Immobilien zuständig. Dazu kommen die Unternehmerin Karin Exner-Wöhrer (Salzburger Aluminium AG) und die Betriebswirtin Claudia Badstöber.