Neue Jahresvignette 2023 ist purpur und deutlich teurer

Die Asfinag passt die Preise für die Autobahnvignette 2023 an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) an. Somit steigt der Preis für die Jahresvignette 2023 um 2,8 Prozent auf 96,40 Euro. Jene für Motorräder kostet 38,20 Euro. Die neue Vignette trägt die Farbe Purpur und wird in den letzten Novembertagen bei den Vignettenvertriebspartnern erhältlich sein, teilte die Asfinag am Montag mit. Die Vignette ist ab 1. Dezember 2022 gültig.

Die weiteren Tarife für Pkw:

10-Tages-Vignette: 9,90 Euro

2-Monats-Vignette: 29,00 Euro



Für Motorräder (einspurige Kfz):

10-Tages-Vignette 5,80 Euro

2-Monats-Vignette: 14,50 Euro

Die Vignette gibt es im Asfinag-Shop auch in digitaler Form in drei Modellen zu kaufen: Zehn-Tages, Zwei-Monats- oder Jahresvignette. Mit der Registrierung des Kennzeichens fällt das Kleben und Abkratzen weg.