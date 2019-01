Elektronische Vignette für die ungarische Autobahn

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit Jänner 2019 gibt es eine elektronische Autobahn-Vignette

für die Autobahn in Ungarn.

Die Vignette ist der Nachweis dafür, dass man die

Gebühren für die Autobahn-Nutzung bezahlt hat.

In Zukunft wird in Ungarn dauerhaft kontrolliert,

ob man eine elektronische Vignette gekauft hat.

Bisher gab es nur manchmal Kontrollen.

Wenn man auf einer gebührenpflichtigen Straße

ohne Vignette fährt, hat man 60 Minuten Zeit,

um sich eine elektronische Vignette nach zukaufen.

Autofahrer können die Vignette auch im Internet kaufen.

Verena Pronebner ist eine Expertin vom österreichischen

Autofahrer-Klub „ ÖAMTC“.

Pronebner meint, dass es bei der elektronischen Eingabe

vom Auto-Kennzeichen oder beim Kürzel vom Land immer

wieder zu Fehlern kommt.

Sie sagt, dass ein Auto-Lenker ungefähr 46 Euro Geld-Strafe

bezahlen muss, wenn er keine Vignette hat.

Wenn man die Strafe zu spät bezahlt, muss man

eine noch höhere Geld-Strafe bezahlen.

Der ÖAMTC hat einige Tipps für Autofahrer gesammelt,

die auf einer Autobahn in Ungarn fahren.

Es ist wichtig, dass man die richtige Vignette kauft.

Die Vignette D1 gilt zum Beispiel für Motorräder und Autos

mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht.

Es kommt auch immer wieder zu Problemen,

weil das Auto-Kennzeichen

beim Kauf der Vignette falsch oder unleserlich geschrieben wird.

Wer eine elektronische Vignette kauft, ist selbst dafür verantwortlich,

dass das Auto-Kennzeichen richtig geschrieben wird.

Man sollte die richtige Schreibweise zweimal überprüfen.

Wenn man die Daten nachträglich auf der Vignette

ändern lassen muss, kostet das 5 Euro.

Damit ein Autofahrer den Kauf einer elektronischen

Vignette beweisen kann, muss er die Rechnung aufheben.

Die Rechnung bleicht allerdings sehr schnell aus.

Deswegen sollte die Rechnung vor Licht geschützt oder

fotografiert werden.

Die elektronische Vignette können Autofahrer bei der

ÖAMTC-Grenzstation in Nickelsdorf und an Tankstellen

in Ungarn kaufen.

Man kann die Vignette auch auf der folgenden Internet-Seite kaufen:

https://virpay.hu/index.html

Weitere Informationen über die elektronische Vignette in Ungarn

finden Autofahrer auf der folgenden Internet-Seite vom ÖAMTC.

https://oeamtc.at/mitgliedschaft/leistungen/rechtsberatung/e-vignette-in-ungarn-vorsicht-beim-beleg-16186742