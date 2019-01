Ungarische E-Vignette: Kontrolle ab Grenze mit einigen Fallstricken

Zu Problemen kommt es auch immer wieder deshalb, weil das Kfz-Kennzeichen beim Kauf falsch oder unleserlich geschrieben wurde. Verantwortlich dafür ist der Käufer der E-Vignette, die richtige Schreibweise sollte doppelt überprüft werden. Für eine nachträgliche Änderung der Daten wird eine Gebühr von fünf Euro fällig.

Die Verjährungsfrist bei etwaigen Vergehen beträgt zwei Jahre. Damit der Pkw-Lenker den Kauf einer E-Vignette nachweisen kann, muss er den Beleg aufheben. Dieser bleicht allerdings sehr schnell aus und sollte lichtgeschützt gelagert oder fotografiert werden. Die E-Vignette ist entweder in Österreich an der ÖAMTC-Grenzstation Nickelsdorf, an ungarischen Tankstellen oder unter www.virpay.hu online erhältlich.