Neue Buchungsplattform von Austrian Airlines

Die Austrian Airlines (AUA) hat eine neue Buchungsplattform gestartet, auf der das gesamte Streckennetz der AUA und ihrer Partner Lufthansa, SWISS und Brussels Airlines buchbar ist. Die Fluggesellschaft will damit auf Kundenwünsche nach mehr Flexibilität bei der Reiseplanung eingehen. Daneben könne man Flüge für 48 Stunden reservieren und zusätzliche Leistungen später dazu buchen. Außerdem stehen neuen Zahlungsoptionen zur Verfügung, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Desktop-Version ist bereits verfügbar, in Kürze sollen die Neuerungen auch in der AUA-App nutzbar sein.