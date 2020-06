Rohrbruch legt Austrian Airlines stundenlang lahm

Ein Wasserrohrbruch im Rechenzentrum der Austrian Airlines hat am Dienstag die Homepage und das Online-Buchungssystem sowie den Internet-Check-In der Fluglinie lahm gelegt. Weil auch Teile der Telefonanlage betroffen waren, war auch der telefonische Kundendienst stundenlang nicht erreichbar.

Wie Flughafen-Wien-Sprecher Peter Kleemann gegenüber dem KURIER bestätigt, "hat es sich um einen Wasserrohrbruch gehandelt, der die IT-Systeme der AUA betroffen hat. Darüber hinaus gab es am Flughafen keine Beeinträchtigungen", sagt Kleemann.

Entschuldigung bei den Kunden

Der Zwischenfall ereignete sich Dienstagnachmittag im Hauptrechenzentrum der Austrian Airlines am Flughafen. Die Abfertigung der Flüge erfolgte über ein Back-Up-System sowie durch manuelle Eingabe. Die Nacht über wurde auf Hochtouren daran gearbeitet, den Schaden zu beheben. In den frühen Morgenstunden gab die AUA bekannt, dass der Ausfall im IT-Rechenzentrum unter Kontrolle gebracht werden konnte.

"Die IT-Systeme werden sukzessive wieder hochgefahren. Die Website ist wieder online und die Telefonleitung unserer Service Center funktioniert wieder", vermeldete die AUA Mittwochfrüh. AUA-Pressesprecherin Tanja Gruber reagierte auf eine Anfrage des KURIER: "Der IT Systemausfall bei Austrian Airlines, der durch einen Wasserrohrbruch am Flughafen Wien ausgelöst wurde, konnte noch in der Nacht behoben werden. Es gibt deshalb für den heutigen Flugtag keinerlei Beeinträchtigungen. Bei allen Kunden, die uns gestern dadurch nicht erreichen konnten, entschuldigen wir uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten."