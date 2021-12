Nehammer und Kogler müssen jetzt rasch Lockdown-Problem lösen

Regierungskrisen lassen die Wirtschaft hierzulande meist kalt. An der Börse Wien zum Beispiel waren die Personalrochaden in der ÖVP und in der Regierung ein Null-Event. Die heimische Innenpolitik ist für internationale Investoren einfach unwichtig.

Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass Österreich als stabiles Land gesehen wird, wo sogar Kanzlerwechsel im Monatsrhythmus nur ein Schulterzucken hervorrufen. Corona-Pandemie und Lockdown-Politik haben diese Stabilität aber stark gefährdet.