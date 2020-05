Nehammer: "Lernten, mit einer Stimme zu sprechen“

Knapp 115 Tage ist Nehammer im Amt. Schonfrist gab es für die ganze Regierung keine. Was hat die Corona-Krise ihn selbst und das Corona-Quartett (Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer) gelehrt? Gab es in den ersten Wochen der Koalition den Konsens, dass man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann – was eigentlich nicht Usus in einer Regierung ist –, agierte die Wucht von Corona als eine Art Gruppentherapie für Türkis-Grün. „Wir lernten, mit einer Stimme zu sprechen. Eine enge Abstimmung war wichtig, damit die Menschen nicht unterschiedliche Informationen bekommen.“ Und vor allem: Es mussten ohne große Debatten schnell Lösungen gefunden werden. Auch das ist ein Novum in der Politik.