Kreuzfahrten: "Ab 2027 wollen wir nur noch Schiffe mit grünem Antrieb bauen"

Kevin Bubolz ist seit 19 Jahren bei der Reederei NCL und dort als Managing Director Continental Europe, Middle East & Africa für 19 Schiffe verantwortlich. Die NCL Flotte wird aktuell jährlich erweitert – wegen der hohen Nachfrage. Das nächste Schiff wird noch größer, noch länger, noch breiter.

KURIER: Warum ist Größe in Ihrer Branche so wichtig? Klein und fein ist bei Kreuzfahrten nicht gefragt.

Kevin Bubolz: Immer größer heißt ja nicht gigantisch. Wir reden von 200 Gästen mehr, etwas länger und etwas breiter, insgesamt 3200 Passagiere. Wir bauen große Schiffe, um Platz zu haben und eine hohe Qualität zu bieten. Ich würde sagen: Groß und fein ist unser Ansatz.

Die Schifffahrt hatte ihre Höhen und Tiefen in den vergangenen Jahren. Aber jetzt boomt die Branche.

Wir sind heute weit über dem Niveau von 2019 und für das Jahr zu 85 Prozent ausgebucht. In unserer Firmengeschichte waren wir noch nie so gut vorausgebucht.

Kreuzfahrten sind immer ein Umweltthema. Venedig musste von ihrer Destinationsliste gestrichen werden, auch in Amsterdam dürfen sie nicht mehr einfahren. Die norwegischen Fjorde überlegen Restriktionen.

Man kann sich grundsätzlich fragen: müssen denn die Menschen überhaupt Urlaub machen? Mit dem Schiff unterwegs zu sein ist relativ effizient – was Strecke und Menschenmenge angeht. Deshalb gibt es ja auch die Containerschifffahrt, weil man große Massen über große Strecken sehr effizient bewegen kann. Davon abgesehen tun wir viel: Wir treiben Innovationen voran, sind an Bord effizienter, optimieren Prozesse, was den Energieverbrauch angeht. Mit jeder neuen Schiffsklasse werden wir insgesamt besser. Wir haben etwa jetzt einen speziellen Haifischhaut-Anstrich, der spart 20 Prozent Treibstoff ein.