Kreuzfahrten: Neue Schiffe und spektakuläre Polar-Routen

NCL wählt Haifa als Heimathafen

Die "Norwegian Epic" der Norwegian Cruise Line (NCL) lief Mitte November - als erstes der insgesamt 18 Schiffe - Haifa in Israel als neuen Heimathafen an. wird im Dezember 2023 sowie im März und Oktober 2024 eine Vielzahl von 10-, 11- und 12-tägigen Kreuzfahrten absolvieren. Bevor sie Ashdod anläuft, wird sie in Limassol (Zypern), Rhodos, Patmos, Piräus (Griechenland), Neapel, Livorno, Venedig (Triest) und Civitavecchia (Italien) sowie Split in Kroatien Halt machen.