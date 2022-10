Wellenritt im Nordatlantik

Großzügige Lounge-Bereiche mit millionenschweren Kunstinstallationen im Freien zeichnen den Luxusdampfer wohl eher als Schönwetter-Schiff im Karibik-Modus aus. Doch warm eingepackt wagen sich Passagiere auch hier nah an das Wasser, wo der Horizont in den endlosen Weiten versinkt. Das leere Bild löst eine Gruppe von gigantischen Walen auf: Mit ihrem Blas, jenen hohen Säulen von Atemluft, die in die Höhe schießt. Es erinnert schmerzlich an eine Tradition in den Gewässern vor Island, die längst der Vergangenheit angehören sollte. Allein 148 Finnwale – bis zu sechsundzwanzig Meter lang und das zweitgrößte Säugetier der Welt – wurden in der heurigen Fangsaison getötet. Erst im übernächsten Jahr will die isländische Regierung den kommerziellen Fang endgültig beenden. Wer an „Moby Dick“ denkt: Passagiere sind für die gigantischen Meeressäuger uninteressant. Im sauerstoffreichen Wasser des Nordatlantik finden sie hochwertige Nahrung, hier kommen überproportional viele Fische aller Größen vor.

Etwa tausend Seemeilen trennen den Hafen von Reykjavik vom Ziel der Jungfernfahrt im Süden Irlands: „Diese Schiffe sind groß und stark. Sie können mit jedem Wetter umgehen“, weiß Kapitän Roger Gustavsen. Der Norweger mit Seefahrer-Gen kennt es auch anders. Er manövrierte eine Crew schon durch Ausläufer des Hurrikans Sandy, wo sich zehn Meter hohe Wellen türmten. Hohe Gezeiten-Unterschiede fordern sein Team auf der Brücke auch in den Häfen der Jungfernfahrt über Cork in Irland bis Amsterdam.