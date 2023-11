Nationalbank sieht Risiken für Banken steigen

Österreichs Banken haben im ersten Halbjahr so gut verdient wie schon lange nicht mehr. Über den gesamten Sektor hinweg schrieben sie von Jänner bis Juni 7,3 Milliarden Euro Gewinn. Am Horizont zeichnen sich aber wegen des sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfelds höhere Risiken ab, hieß es am Donnerstag bei der Präsentation des Finanzmarktstabilitätsberichts der Osterreichischen Nationalbank (OeNB).

Denn die für den rasanten Gewinnanstieg verantwortlichen höheren Zinsen zeitigen zeitversetzt auch nachteilige Effekte für die Finanzinstitute. Zum einen flaut die Kreditnachfrage ab - bei Gewerbekrediten hat sich das Wachstum auf 4,4 Prozent eingebremst, bei Privatkrediten gab es sogar ein Minus von 1,4 Prozent.

Zum anderen steigen die Kreditausfälle. Der Anteil der notleidenden Kredite sei zwar weiterhin auf einem historischen Tiefststand, sagte OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber. Auch die Vergabestandards hätten sich stark verbessert. Die Ausfälle sind zuletzt aber auch bei Wohnkrediten seit langem wieder angestiegen. Ein Trend, der nach Einschätzung der Notenbanker anhalten dürfte.

