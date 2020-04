Nachgefragt: Ist's ab Mai mit dem Homeoffice vorbei?

Nicht alle wollen zurück

Auch bei der Raiffeisen Bank International wird es bis zur Arbeitsnormalität noch länger dauern. 120 der rund 4.000 Mitarbeiter hätten auch während der Corona-Krise in den beiden Zentralen am Stadtpark und in der Muthgasse gearbeitet. Ab Mai würden zunächst höchstens noch einmal so viele in ihre Büros zurückkehren, sagt RBI-Sprecherin Ingrid Krenn-Ditz. Die Remote-Arbeit funktioniere so gut, dass wahrscheinlich nicht mehr alle in ihre Büros zurückwollen. Weiter gesperrt bleibe die Kantine. Mitarbeiter erhalten Lunch-Pakete.

Am Campus der Erste Group wird die Kantine umgebaut. „Damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann“, sagt Sprecherin Karin Berger. Im Mai würden zunächst etwa ein Drittel der Mitarbeiter in ihre Büros zurückkehren.