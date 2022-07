Nachfrage nach Brennholz stark gestiegen

Die derzeit hohen Energiepreise treiben die Nachfrage nach Holz in die Höhe, berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Freitag. "Im Wald gibt es genug Holz, wir kommen aber mit der Arbeit nicht nach", wurde der Obmann des österreichischen Waldverbands, Rudolf Rosenstatter, in der Meldung zitiert. Stammkunden beleifere er als Landwirt und Holzhändler derzeit noch, manche Neukunden müsse er abweisen. Die Preissteigerungen fielen derzeit jedoch moderat aus.