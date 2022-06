Nach VKI-Klage: Opodo musste Kunden Hotelkosten zurückerstatten

Der Kläger hatte bereits vor Pandemiebeginn Flug und Hotel bei Opodo gebucht. Die Flugtickets wurden von der Fluglinie zurückerstattet, nachdem die Reise nicht mehr möglich war. Bei der Rückzahlung der 1.750 Euro Übernachtungskosten versuchte Opodo die Verantwortung auf das Hotel überzuwälzen: Dieses müsse zuerst die Zahlung an den Reisevermittler, also Opodo, leisten.

Kombinierte Reise

Da es sich in diesem Fall aber um eine kombinierte Buchung handelte, galt Opodo selbst als Reiseveranstalter, so der VKI, der sich schließlich mit seiner Klage auch durchsetzte. Opodo stand schon öfters in der Kritik, da Kundinnen und Kunden nur selten die Kosten für pandemie-bedingt stornierte Flüge zurückerhalten hatten.