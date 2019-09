Nach Pleite kann Modekette mister-lady wieder durchstarten

Diese Sanierung ist gut gelaufen. Die Gläubiger der insolventen Modekette mister-lady, die im Mai 2019 in die Insolvenz geschlittert ist, haben die Quote von 20 Prozent bereits erhalten. Nach Angaben vom Donnerstag wurde die Quote durch Unterstützung der deutschen Muttergesellschaft an die Gläubiger ausgeschüttet. Mit Beschluss vom 5. September habe das Handelsgericht Wien den Sanierungsplan der mister*lady GmbH & Co KG rechtskräftig bestätigt und das Sanierungsverfahren aufgehoben.