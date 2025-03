Nach Millionenpleite: Bekannte Sektkellerei bekommt zweite Chance

"In der A-Nobis Sektkellerei können Kellerführungen und Verkostungen von A-Nobis Sekt und Norbert Deux-Cœurs Champagner durchgeführt werden. Der prickelnde Genuss wartet auf Sie! Tauchen Sie ein in die kulinarische Welt des Burgenlandes und Frankreichs, mit unseren kleinen burgenländischen und französischen Köstlichkeiten", heißt es auf der Homepage der A-NOBIS Sektkellerei Norbert Szigeti GmbH. Im Landesgericht Eisenstadt fand am Montag die Sanierungsplantagsatzung im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über die A-NOBIS Sektkellerei Norbert Szigeti GmbH statt. Sie beschäftigt laut AKV derzeit nur noch 5 Mitarbeiter. Die Gläubiger haben mit den erforderlichen Mehrheiten folgenden Sanierungsplan angenommen: 20 Prozent zahlbar in 4 Raten über einen Zeitraum von insgesamt 2 Jahren ab Annahme. "Für den Fall weiterer erfolgreich gesetzter Sanierungs- und Reorganisationsmaßnahmen könnte noch eine sogenannte „Superquote“, abhängig vom jeweiligen Verwertungserfolg hinsichtlich der Stammsitzliegenschaft an die Gläubiger fließen", so der KSV1870.

62 Gläubiger haben Forderungen in Höhe von rund 8 Millionen Euro angemeldet, wovon 6,5 Millionen Euro anerkannt wurden. „Mit der Annahme des Sanierungsplans wurde nunmehr ein Grundstein in Richtung Sanierung des Unternehmens gesetzt. Es obliegt der Schuldnerin die vereinbarte Quote in den nächsten beiden Jahren auch zu erfüllen“, sagt Peter Stromberger vom KSV1870.

"Planzahlen deutlich übertroffen" "Das Sanierungskonzept wird laut Insolvenzverwalter lediglich durch eine deutliche Reduktion des Lagerstandes möglich sein. Des Weiteren erfolgte bei laufenden Geschäftsbetrieb eine Verlegung des Betriebsstandortes vom vormaligen Betriebsgebäude in Zurndorf an den nunmehrigen Betriebsstandort Gols. Der laufende Geschäftsbetrieb konnte ungestört aufrechterhalten werden, wobei die Planzahlen, laut Insolvenzverwalter deutlich übertroffen wurden", sagt Venka Stojnic von Creditreform. "Nachdem die Kapazitäten nunmehr am neuen Standort wesentlich geringer sind, strebt die Schuldnerin in Zukunft eine Konzentration auf das gehobene Preissegment an."