Bittere Pleite eines bekannten österreichischen Weinguts

"Wir haben in unserem Weingut mehr als 22 unterschiedliche Traubensorten gepflanzt. Aus diesen unterschiedlichen Trauben auf unterschiedlichen Rebanlagen in Gols und Rust darf ich über 100 unterschiedliche Weine und Cuvées pro Jahrgang erzeugen“, heißt es auf der Homepage des Weinguts. „Ich liebe die Vielfalt des Produktes Wein und freue mich, unseren Kunden die unterschiedlichen Produktionsstile vorstellen zu dürfen. Mir ist es wichtig, dass jeder Kunde den Wein vor der Verkauf verkosten kann und so den Wein finden kann, welcher Ihm perfekt schmeckt und zu ihm passt."

Die Rede ist vom Weingut Terra Galos mit Sitz in der Oberen Hauptstrasse 103 in Gols, Burgenland. Es wird von der In Vino Veritas GmbH und ihrem geschäftsführenden Alleingesellschafter und Winzer Dr. Thomas Achs betrieben. Die In Vino Veritas GmbH und ihre Schwestergesellschaft Terra Galos Immobilien GmbH haben laut Creditreform am Landesgericht Eisenstadt "Sanierungsverfahren unter Zwangsverwaltung" beantragt. Wahrscheinlich ist damit "ohne Eigenverwaltung" gemeint. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, ist unklar. 2020 wurden 13 Mitarbeiter beschäftigt.

Auffällig an den Insolvenzanträgen ist, dass sie sogar nicht der üblichen Form entsprechen. Auch zur Höhe der Verbindlichkeiten werden keine Angaben gemacht. „Die In Vino Veritas GmbH ist zahlungswillig und wir werden eine Sanierung durch zusätzliche Geldmittel von Investoren und dem Verkauf von Liegenschaften aufstellen“, schreibt Thomas Achs in einem Einseiter an das Gericht. „Zugleich verhandeln wir Zahlungsratenpläne mit der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK, um das Unternehmen fortführen zu können und die Mitarbeiter weiterhin beschäftigen zu können.“ Bereits Ende der Woche soll eine weitere Finanzierungsrunde stattfinden. „Nach positivem Abschluss dieser Finanzierung können wir die Vollzahlung belegen“, so Achs weiter. Zugleich ersucht er "um Fristerstreckung des Verfahrens um zwei Wochen". Der Insolvenzantrag der Terra Galos Immobilien GmbH ist nahezu ident. Und weiters heißt es: "Auch ich als Eigentümer der Firma und der 100 Prozent Muttergesellschaft habe mich bereit erklärt, einige Liegenschaften in meinem Privatsbesitz zu veräußern und den Erlös der Firma zur Verfügung stellen."

Die Verbindlichkeiten 2023 Laut WirtschaftsCompass hat die In Veritas Veritas GmbH im Jahr 2023 rund 1,98 Millionen Euro Verbindlichkeiten ausgewiesen und einen Bilanzverlust in Höhe von rund 300.000 Euro erwirtschaftet. Die Terra Galos Immobilien GmbH hat im Geschäftsjahr 5,31 Millionen Euro Verbindlichkeiten angeführt und einen Bilanzgewinn in Höhe von 217 Euro geschrieben.

Zur Person des Winzers Thomas Achs „Nach Abschluss der Winzerausbildung startete er ein Studium an der Wirtschaftsuniversität mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft. Neben dem Studium beschäftigte er sich intensiv mit dem Weinvertrieb und half seinem Vater in der Weinproduktion. Dabei führte ihn sein Weg unter anderem nach England, Holland, Polen, Slowakei, Ungarn und die Schweiz“, heißt es auf der Homepage. „Nach den Lehrjahren im Weinvertrieb und Abschluss des Studiums beschäftigte sich Dr. Thomas ACHS mit dem Aufbau eines Weinbaubetriebes in Ungarn mit 58 Hektar bepflanzter Fläche. Die Anteile an diesem Betrieb wurden schließlich 2015 verkauft und Dr. Achs kehrt nach der Pensionierung seiner Eltern in den Weinbaubetrieb in Gols zurück.“