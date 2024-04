Nach Millionenpleite: Bekannte Dämmstoff-Firma kann 420 Job sichern

„Seit über 75 Jahren produzieren wir hochwertige Dämmstoffe für Industrie- und Gewerbebauten. Wir sind Premiumhersteller und Komplettanbieter sowohl in unserem Liefergeschäft für BRUCHAPaneele, isolierte Türen & Tore sowie EPS-Dämmplatten, als auch in der Montage von Kühl- & Tiefkühlräumen“, heißt es auf der Firmen Homepage. „Marktbedingte Rohstoffengpässe und dadurch erhöhte Lieferzeiten sind dabei sich zu entspannen und wir können nach wie vor unser volles Produkt- und Dienstleistungsportfolio in der bewährten BRUCHA-Qualität anbieten.“ Nachsatz: „Wir sind besonders dankbar für die Bestärkung durch unsere treuen Stammkunden, die BRUCHA als letzten unabhängigen österreichischen Paneelproduzenten unterstützen und wir uns mit voller Kraft auf unsere Stärken und Kompetenzen konzentrieren können - BRUCHAPaneele - made in Austria.“