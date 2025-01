Nach Gössl-Pleite schlittert auch Gwandhaus in die Insolvenz

Schulden und Vermögen

Die Passiva werden mit 1,57 Millionen beziffert, die Aktiva mit 6.600 Euro.

"Im Eröffnungsantrag wird als Grund für das Abgleiten in die gegenständliche Insolvenz die Abhängigkeit der Antragstellerin von der Gössl GmbH sowie der Gössl Gwand GmbH angeführt, welche als Hauptumsatzträger dienen", so der AKV. "Zentrale Dienstleistungen wurden an diese Unternehmen verrechnet. Deren Liquiditätsprobleme und ausbleibende Zahlungsströme führten laut Antragstellerin zu einer kritischen Unterfinanzierung der Holding. Wie bekannt, wurden am 18. Dezember 2024 Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung sowohl über die Gössl GmbH als auch über die Gössl Gwand GmbH eröffnet."

Es ist beabsichtigt, das Unternehmen jedenfalls fortzuführen. Die Insolvenzgläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren erhalten.