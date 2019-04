Nach Flugzeug-Abstürzen fliegt Boeing in eine unsichere Zukunft

Da die MAX-Auslieferung erst seit Mitte März mit dem Flugverbot steht, hat das nur geringe Auswirkungen auf die Bilanz für das erste Quartal.

Diese wurde gestern, Mittwoch, in Chicago offiziell präsentiert. So sank der Umsatz des Luftfahrtriesen nur um umgerechnet 415 Millionen auf 20,44 Milliarden Euro – aber das Kernergebnis schrumpfte um gleich 468 Millionen (21 Prozent) auf 1,77 Milliarden Euro. Da Boeing noch nicht genau abschätzen kann, wann die MAX-Flieger tatsächlich wieder abheben dürfen, will Firmenchef Dennis Muilenburg derzeit noch keine Angaben über die wirtschaftlichen Auswirkungen des MAX-Debakels machen.

„ Boeing macht ständig Fortschritte auf dem Weg zur endgültigen Zertifizierung des Software-Updates für die 737 MAX“, sagt Muilenburg mit professionellem Optimismus. Dazu sollen bisher mehr als 135 Testflüge durchgeführt worden sein.

Angeblich peilt der US-Riese eine neue Starterlaubnis durch die Luftfahrtbehörden für Mitte Juli 2019 an. Insider rechnen mit keinem Neustart vor August oder September. In den Bilanzzahlen der nächsten beiden Quartale wird das MAX-Problem aber abgebildet werden. So musste Boeing die MAX-Produktion von 52 auf 42 Stück pro Monat drosseln.

Der Stückpreis einer 737 MAX beträgt im Schnitt umgerechnet rund 92 Millionen Euro. Damit stehen jeden Monat MAX-Flieger im Verkaufswert von rund 3,86 Milliarden Euro auf Halde. Umgerechnet auf das zweite Quartal macht das dann schon 11,59 Milliarden Euro weniger Umsatz. Das ist auch für einen Riesen wie Boeing schwer zu schultern. Leichte Zuwächse im Militär- und Servicegeschäft können die Lücke nicht schließen.