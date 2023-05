Nach dem Lebensmittelgipfel: Die Suche nach Schuldigen geht weiter

Um die 40 Branchen- und Interessensvertreter hat Sozialminister Johannes Rauch am Montag zu sich ins Ministerium zitiert, um herauszufinden, wer für die hohen Lebensmittelpreise im Land verantwortlich ist und was man gegen die aktuelle Teuerungswelle im Supermarktregal tun kann. Die Ergebnisse sind so überschaubar wie die Erwartungen an den Gipfel im Vorfeld. Schließlich lässt sich niemand entlang der Wertschöpfungskette in die Karten bzw. Kalkulation schauen.

Klar ist, dass die Gespräche fortgesetzt werden. Nämlich schon kommenden Freitag im Wirtschaftsministerium. Die Rede ist von einem „Preistransparenz-Gipfel“. Laut Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, ist angedacht, dass die großen Lebensmitteleinzelhändler für die Dauer der Inflationskrise eine Liste mit den Verkaufspreisen der 20 bis 30 günstigsten Preiseinstiegsprodukte freiwillig und wöchentlich an das Sozialministerium übermitteln. Und damit eine Datenbank füttern, die wiederum eine (noch zu entwickelnde) App füttern könnte. „Die Idee ist also, dass mir die App anzeigt, wo ich meinen Standardwarenkorb am günstigsten bekommen kann“, erläutert Josef Baumgartner, Inflationsexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo).