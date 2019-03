Nach Boeing-Flugverbot: TUI könnte heuer 200 Millionen verlieren

Der deutsche Reisekonzern TUI rechnet wegen der Belastung durch seine mit Startverbot belegten Boeing-Flugzeuge heuer mit einem Gewinnrückgang. Das Unternehmen erwarte einen Einmaleffekt von ungefähr 200 Millionen Euro, teilte TUI am Freitag mit. TUI hat in seiner 150 Flugzeuge großen Flotte 15 Maschinen des Modells 737 MAX 8 im Einsatz, das nach zwei Flugzeugabstürzen am Boden bleiben muss.