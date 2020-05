Nabucco: Pipeline gegen Moskaus Marktmacht

Auch am Donnerstag war die Razzia der EU-Kommission bei Gasversorgern quer durch Europa das zentrale Gesprächsthema in der Energiebranche. "Ein großer Anbieter aus Russland gestaltet maßgeblich die Konditionen am europäischen Gasmarkt", sagte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner am Rande einer Energietagung in Salzburg - ohne Namen zu nennen. Gemeint war natürlich die Gazprom, die im Mittelpunkt der EU-Kartell-Ermittlungen steht.



Neu ist diese Erkenntnis freilich nicht. Österreich war das erste westeuropäische Land, das sich bereits 1968 über Jahrzehnte vertraglich an russisches Gas band. Viele andere folgten. Die heimischen Verträge wurden 2008 um 20 Jahre verlängert.



Die Versorgungssicherheit, die sich Europa damit erkauft hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Allen voran die Gaskrisen im Winter 2006 und 2009 haben aber gezeigt, wie abhängig man von Moskau geworden ist.