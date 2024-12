In Müslis stecken Pestizide und (zu) viel Zucker

Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) hat 14 Früchtemüslis auf Pestizide testen lassen. In einer Packung wurden fünf verschiedene Pestizide gefunden, in einer anderen ein in der EU verbotenes und möglicherweise gesundheitsgefährdendes Pestizid. Alle gefundenen Mengen an Pestiziden liegen jedoch deutlich unter den erlaubten Grenzwerten. Frei von Pestiziden sind die sechs getesteten Bio-Müslis.