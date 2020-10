Backe, backe Müsli: Ein Start-up macht Brot zu Müsli

„Allein in Wien wird so viel Brot entsorgt, wie in Graz konsumiert wird“,weiß Berger. Sieben Monate später wurde aus dem anfänglichen Spiel dann Ernst, „2ndcc Granola gegründet und das erste Granola aus Altbrot auf den österreichischen Markt gebracht. „Derzeit haben wir eine Kooperation mit der Bäckerei Geier“, erzählt Berger.

Das Brot, das dort in der Früh gebacken und abends nicht verkauft wird, wird am nächsten Tag abgeholt und im „Herd“, einer Art Industrie-Gemeinschaftsküche in Wien, zerkleinert, geröstet und mit Nüssen, Früchten, Gewürzen und Karamellsirup verfeinert.

Start-up-erprobt

Eine Idee weiterzuspinnen und ein Konzept mit Businessplan daraus zu entwickeln, ist den beiden Gründern nicht fremd. Berger und Lechner kennen die Start-up-Welt, beide waren in den vergangenen Jahren in verschiedenen Start-ups tätig – mit dem einzigen Unterschied, dass sie in der Medizin-Technik-Branche verortet waren. Ob sie von ihrem Start-up schon leben können?

„Ich würde sagen, das Ganze lebt eher von uns“, lacht Berger, der vor allem für die Produktentwicklung zuständig ist. Annähernd selbsterhaltend zu wirtschaften sei aber ihr Ziel für das erste Quartal 2021. „Kostendeckend arbeiten werden wir erst in drei Jahren.“ Auch hier kommt den beiden ihre Erfahrung mit Neugründungen zugute.

Das Start-up-Leben gleicht oft einer Achterbahn. Bis es Fahrt aufnimmt, wird das Duo noch viel tüfteln, an Details im Businessplan feilen, die ein oder andere schlaflose Nacht haben. Es gilt, Investoren zu finden, Kooperationspartner ausfindig zu machen, Vertriebskanäle auszubauen, Kundenkontakte herzustellen sowie natürlich das Müsli selbst. Doch all die Hürden, darunter auch Corona, kann ihre Motivation nicht bremsen. „Wir retten Brot. Mit unserem Produkt bieten wir eine wichtige Lösung an – nämlich die Verschwendung von Ressourcen zu vermeiden.“