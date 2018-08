Muchitsch: Ab 35 Grad Bauarbeitern hitzefrei geben

Am 1. September tritt die neue Arbeitszeitregelung in Kraft, die die Tageshöchstarbeitszeit auf 12 Stunden hinaufsetzt. Muchitsch fürchtet schon jetzt, dass nächstes Jahr im Sommer auch bei Hitze der eine oder andere "unsoziale Arbeitgeber" auf seiner Baustelle die 12 Stunden Höchstarbeitszeit ausnutzen werde. Obwohl ab der 10. Arbeitsstunde die Unfallgefahr stark steige, und durch die körperliche Belastung am nächsten Tag eine geringere Leistung erzielt werden könne. Dass Fiakerpferde ab einer Temperatur von 35 Grad verpflichtend "arbeitsfrei" haben, während es bei Bauarbeitern vom Goodwill des Arbeitgebers abhängt, findet der Spitzengewerkschafter und SPÖ-Sozialsprecher übrigens nicht in Ordnung: "Es wäre schön, wenn der öffentliche Auftraggeber wie bei den Pferden sagt, ab 35 Grad ist verpflichtend die Arbeit einzustellen."