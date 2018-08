Bis zu 38 Grad: Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt

Bereits am Dienstag gab es in Österreich Temperaturen bis zu 37 Grad, und auch die Nacht auf Mittwoch hatte es wieder in sich. Nicht weniger als 17 heimische Messstationen haben neuerlich Tropennächte verzeichnet, in denen die Temperatur auch in Abwesenheit der Sonne nicht unter 20 Grad Celsius fiel. Am heißesten war es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wieder in Bad Deutsch-Altenburg, wo 22,7 Grad gemessen wurden.

Platz zwei ging neuerlich an die Wiener Innenstadt mit exakt 22 Grad und der bereits 16. Tropennacht in Serie. Damit bleibt die City auf Rekordkurs: Die längste ununterbrochene Reihe in Österreich stammt aus dem Sommer 1994 von der nicht mehr existenten Wetterstation in der Wiener Währinger Straße mit 18 Tropennächten. Dieser Bestwert wird in der Inneren Stadt ziemlich sicher erreicht, aber nicht übertroffen, so die ZAMG. In der Nacht auf Samstag könnte die Nachttemperatur nämlich knapp unter 20 Grad sinken und die Serie beenden.

Höhepunkt steht bevor

Der vorläufige Höhepunkt der Hitzewelle steht aber am morgigen Donnerstag bevor. In Ober- und Niederösterreich sind bis zu 38 Grad vorhergesagt, die 30-Grad-Marke wird aber in jedem Bundesland deutlich übertroffen. "Hitzepol ist dabei ein Streifen vom Innviertel über den Donauraum Ober- und Niederösterreichs bis zum Weinviertel", prognostiziert UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer: "Hier treibt der Föhn die Temperaturen auf bis zu 38 oder sogar knapp 39 Grad hinauf." Erst am Abend kündigen Gewitter im Westen den Wetterumschwung an.