Motorradbauer KTM gibt in Australien Gas

Der heimische Motorradbauer KTM hat die Motorcycle Distributors Australia zur Gänze übernommen. Die KTM-Tochter KTM Sportmotorcycle stockte ihren Anteil an dem Unternehmen von 26 auf 100 Prozent auf, teilte KTM am Donnerstag in der Früh mit.

Auch die Vertriebstöchter von Motorcycle Distributors Australia - die Butmac Pty Ltd für die Marke KTM und die HQVA Pty Ltd für die Marke Husqvarna - sowie die KTM Motorcycle Distributors NZ in Neuseeland werden zu 100-prozentigen Tochtergesellschaften der KTM Gruppe.

Wichtiger Markt

Damit steigt das Unternehmen zur drittgrößten Tochter der KTM auf. Das Geschäft in Australien und Neuseeland habe sich mit mehr als 10.000 verkauften KTM- und Husqvarna-Motorrädern bereits zum drittgrößten Markt der Welt entwickelt, heißt es in der Aussendung.