KTM entwickelt mit indischen Partner E-Bikes

Bajaj hält 48 Prozent an KTM

Die seit Ende März laufenden Überlegungen, dass die Bajaj-Gruppe ihre Beteiligung an der KTM AG auf die Muttergesellschaft KTM Industries überträgt, "werden vorerst nicht weiter verfolgt", so KTM. Bajaj werde also unverändert 48 Prozent an der KTM AG halten.

Außerdem weist KTM darauf hin, dass sich der Motorradabsatz im ersten Quartal sehr gut entwickelt habe. KTM habe die Zulassungen in Europa um 22 Prozent gesteigert, der Marktanteil habe auf 12,3 Prozent zugelegt. In Indien sei der Absatz um 30 Prozent gestiegen.