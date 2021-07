Monsanto entscheidet über Bayer-Angebot

"Es geht voran, eine Einigung ist mit den Händen greifbar", sagte einer der Insider. Der Aufsichtsrat von Bayer will sich dann am Mittwoch laut Insidern mit dem geplanten Zukauf auseinandersetzen. Das deutet darauf hin, dass in die Verhandlungen neue Dynamik gekommen ist. Ob es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, ist offen. Bayer und Monsanto wollten sich dazu nicht äußern.

Die Deutschen hatten vor einer Woche mitgeteilt, ihr Angebot für Monsanto auf mehr als 65 Mrd. Euro erhöht zu haben. Die US-Amerikaner hatten sich zurückhaltend gegeben und nur "konstruktive Verhandlungen" bestätigt. Bayer hatte in den seit Monaten andauernden Verhandlungen sein Offert mehrmals scheibchenweise erhöht.

Gestartet war Bayer im Mai mit 122 Dollar (108,70 Euro), zuletzt stellte der Konzern 127,50 Dollar je Aktie in Aussicht. Das neue Angebot gelte aber "lediglich unter der Voraussetzung einer einvernehmlichen Übernahme", hatte Bayer eingeschränkt. Insidern zufolge gewährte Monsanto dem Rivalen damit nach langem Zögern endlich einen vertieften Blick in seine Bücher.