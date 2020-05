Mehr Luft als Inhalt

Um Konsumenten vor Mogelpackungen zu schützen, gibt es in Deutschland bereits eine entsprechende Leitlinie. Diese besagt, dass maximal 30 Prozent Luft in einer Packung stecken dürfen. In Österreich gibt es so eine Richtlinie nicht – und sie ist auch nicht angedacht, sagt Michael Blass, Geschäftsführer des Fachverbandes der österreichischen Lebensmittelindustrie.