Foodwatch-Chef: "Eine Riesenschweinerei"

Die Versprechen der Industrie sind oft nicht mehr als eine Märchenstunde für Erwachsene, poltert der Konsumentenschützer.



KURIER: Ärgern Sie sich eigentlich bei jedem Lebensmitteleinkauf grün und blau? Oder schicken Sie einfach Ihre Frau einkaufen?



Thilo Bode: Ich ärgere mich dauernd, das ist letztlich auch die Motivation für meinen Job. Supermärkte mag ich nicht, aber ich muss trotzdem hin.



Den Wellness-Tee Gelbe Zitrone Physalis vom Vorarlberger Safterzeuger Pfanner kaufen Sie nicht, oder?



Der hat bei abgespeist.de 2010 den zweiten Platz im Bewerb der dreistesten Werbelügen gemacht. In der Packung ist keine Spur von echter Physalis gewesen, stattdessen Aromen und 44 Stück Würfelzucker. Und das Ganze wurde dann als Wellnessgetränk beworben. Da basiert doch das ganze Geschäftsmodell auf einem Schwindel. Würde Pfanner die Rohstoffe verwenden, die beworben werden, wäre das Getränk so teuer, dass es keiner mehr kauft.



Tragen die Werber jetzt dicker auf als noch vor ein paar Jahren?



Ja, weil die Lebensmittelindustrie in einem Dilemma steckt. Die Leute können nicht noch mehr essen, der Markt ist gesättigt. Trotzdem müssen die Manager die Umsätze steigern. Da lassen sie sich jede Menge Unsinn wie Functional Food einfallen. Nehmen Sie Actimel: Mit einem Zuckeranteil von bis zu zwölf Prozent handelt es sich in Wirklichkeit um ein Süßgetränk, das kaum anders wirkt als ein normales Natur-Joghurt, aber vier Mal so viel kostet. Auch Frühstücksceralien wie Nestlés Cookie Crisps, die mit "31 Prozent wertvollem Vollkornweizen" beworben werden, oder Kellogg"s "Frosties" und "Smacks" sind in Wirklichkeit Zuckerbomben und machen mehr fett als fit. Die Lebensmittelindustrie erzeugt wie die Kulissenschieber von Hollywood Illusionen.



Mit den Themen Wellness und Gesundheit lässt sich gutes Geld verdienen. Logisch, dass damit geworben wird, oder?



Ja, aber dann sollen die Firmen auch dazu stehen, dass sie Geld verdienen wollen und nicht die Weltenretter spielen.



Wieso Weltenretter?



Konzerne wie Danone tun ja gerade so, als wären sie ausschließlich an der Gesundheit der Menschheit interessiert und wollen ihr Gewinnstreben als gemeinnützige Tätigkeit verkaufen. Oder Nestlé mit seinem Slogan "Good food, good life". In Wahrheit stecken sie alle viel Zucker in ihre Produkte, damit sie den Kindern schmecken. Dann wird die Werbemaschinerie angeworfen und von gesunden Zwischenmahlzeiten wie bei Monte von Zott gesprochen. Zudem werden die Idole der Kinder, zum Beispiel prominente Fußballspieler, als Werbe-Zugpferde engagiert. Das ist alles unmoralisch und im Grund eine Riesenschweinerei.