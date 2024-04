Mögliche Eskalation in Nahost lässt Ölpreis und Börsen kalt

Die Sorgen vor einem Krieg zwischen Israel und Iran dürften zumindest an den Aktien- und Rohstoffmärkten vorerst wieder verflogen sein. Trotz des Angriffs auf Israel am Wochenende notierten die Ölpreise am Montag wieder niedriger als am Freitag.

Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,49 US-Dollar und damit um 0,7 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank 0,9 Prozent auf 84,12 Dollar. Am Freitag waren die Ölpreise wegen der Sorgen vor einem Krieg zwischen Israel und dem Iran auf den höchsten Stand seit Herbst 2023 gestiegen. „Der begrenzte Schaden und die Tatsache, dass es keine Todesopfer gab, bedeutet, dass Israels Reaktion vielleicht maßvoller

ausfallen wird“, sagte der Rohstoffexperte der ING, Warren Patterson, dazu. „Aber es besteht natürlich immer noch eine große Unsicherheit.“