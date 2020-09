Mögliche Agrana-Schließung: AK kritisiert Versäumnisse

Die Agrana will eine ihrer zwei Zuckerfabriken in Niederösterreich schließen, nämlich jene in Leopoldsdorf im Marchfelde. Mit dieser Meldung ging der börsennotierte Frucht-, Stärke und Zuckerkonzern Ende August an die Öffentlichkeit. Für die Weiterführung müsse es eine zugesicherte Rübenanbaufläche von 38.000 Hektar bis Mitte November geben, hieß es Ende August. Es fehlen 12.000 Hektar.

Genau hier sieht Arbeiterkammer-NÖ-Präsident und ÖGB-NÖ-Vorsitzender Markus Wieser die Versäumnisse der vergangenen Jahre, wie er gestern bei der Betriebsversammlung in Leopoldsdorf betonte. Immerhin werde diese Thematik seit 2016 diskutiert.

Dementsprechend schlecht und von Sorge um den Standort geprägt sei die Stimmung unter den betroffenen 150 Beschäftigten, wie er dem KURIER berichtete. „Es braucht Entscheidungen für Sicherheit am Standort“, fordert Wieser jetzt rasches Handeln. Konkret will er schnell einen Preis für die Landwirte auf dem Tisch liegen sehen, mit dem sich der Rübenanbau auch lohnt.

„Zucker gehört zur Grundversorgung. Wichtig ist, dass wir da nicht von anderen Märkten abhängig sind.“ Sonst gäbe es in weiterer Konsequenz keinen Zucker – zumindest keinen aus Österreich.