Nach Kika/Leiner-Pleite: Drohen jetzt höhere Preise?

Ohne Wettbewerb könnten als Folge der Marktkonzentration höhere Preise auf Kundinnen und Kunden zukommen, sagte die Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Natalie Harsdorf , zur APA. "Aber wenn es keine Alternativen gibt, kann die BWB auch den Wettbewerb nicht sozusagen herzaubern", so Harsdorf.

Nach der neuerlichen Pleite der Möbelkette Kika/Leiner drohen in Österreich mit der XXXLutz-Gruppe (Mömax, Möbelix) und Ikea nur zwei große Anbieter übrig zu bleiben.

Möbelhandel "relativ statisch"

"Wenn es auf einem Markt so eine hohe Konzentration gibt und so wenig Wettbewerb, dann macht mich das als Wettbewerbshüterin natürlich sehr unglücklich, weil in der Regel damit negative Konsequenzen für die Konsumenten verbunden sind", erklärte die Behördenleiterin.

Wenn der Wettbewerb funktioniere, sollten nach dem Ausscheiden eines Marktteilnehmers neue Player eintreten, aber es gebe Markteintrittsbarrieren. So müsse ein neuer Anbieter eine gewisse Größe erreichen, um wettbewerbsfähig sein zu können und er brauche funktionierende Lieferketten. Der Möbelhandel sei ein Bereich, der "relativ statisch" sei, so Harsdorf.