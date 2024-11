Marktanteil von Kika/Leiner fällt voraussichtlich unter 10 Prozent

Vor 15 Jahren waren die Möbelketten Kika/Leiner und XXXLutz, was ihre Marktanteile betrifft, in Österreich noch etwa gleich auf.

6,5 Milliarden Euro für Möbel

Insgesamt haben die Österreicherinnen und Österreicher 2023 rund 6,5 Mrd. Euro für Möbel ausgegeben, eine Mrd. Euro davon entfällt in etwa auf den Online-Möbelhandel. Ikea sei online jedenfalls "Klassenbester", so Richter. Ikea beanspruche nämlich ein Viertel aller Online-Umsätze in Österreich für sich, dahinter reihen sich Amazon und die Lutz-Gruppe ein. Insgesamt verzeichne man im Möbelhandel einen Online-Anteil von 17 Prozent - im Vergleich zum Kleidungs- und Schuhbereich (30 Prozent) ist dieser Anteil noch recht gering. "Das wird in den nächsten Jahren wohl mehr werden", sagte Richter.