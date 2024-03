Möbelhandel reagiert mit Preissenkungen auf die andauernde Krise

Reaktion der Konkurrenz

Dass Ikea den Markt durch seine Offensive in Verlegenheit bringen könnte, verneint Wimmer: „Wir im Fachhandel haben damit kein Problem, Ikea spielt in einer ganz anderen Rubrik. Wir sind so konträr zueinander und haben wenig Zielgruppenüberschneidungen.“ Die Konkurrenz sei eher bei Mömax oder Möbelix oder Kika/Leiner zu suchen, so Wimmer: „Dort wird diese Strategie bestimmt aufmerksam beobachtet.“

Nettogewinn des Möbelriesen

Ikea konnte seinen Nettogewinn im bis Ende August laufenden Geschäftsjahr 2022/23 auf 1,5 Mrd. Euro verfünffachen. In Österreich sei erstmals die Umsatz-Milliarde geknackt worden. CFO Reitinger ist auch für dieses Geschäftsjahr optimistisch.