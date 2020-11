Modelleisenbahnhersteller Märklin mit hoher Nachfrage in Coronakrise

Der deutsche Modelleisenbahnhersteller Märklin verzeichnet während der Coronapandemie eine gestiegene Nachfrage. Diese macht sich beim Marktführer vor allem bei der Servicehotline bemerkbar. "Es gibt extrem viele Leute, die sich neu mit dem Hobby beschäftigen und Aufbauhilfe brauchen", sagt der Geschäftsführende Gesellschafter Florian Sieber über die Kunden des deutschen Unternehmens.

Aktuell mangele es nicht an der Nachfrage, sondern eher daran, dass die Produktionskapazitäten eingeschränkt seien. Aufgrund der Coronakrise standen im Frühjahr die Märklin-Fabriken am deutschen Stammsitz Göppingen und in Ungarn über Wochen still.