Die Modelleisenbahn fürs Leben

Die Eisenbahn hat für Alexander Nedwed (36) eine besondere Bedeutung. Er hat sein Hobby nämlich zum Beruf gemacht – und ist seit einem Jahr offiziell als professioneller Modelleisenbahnbauer tätig.

In seiner Werkstatt in Karlstift in Bad Groß Pertholz (Bezirk Gmünd) fertigt der gelernte Krankenpfleger seine Modelle. Dinge, die er nicht selbst ausführen kann – etwa das Erstellen von Beschriftungen – lagert er aus. Am wichtigsten dabei ist ihm, seinen Kunden höchste Qualität liefern zu können.

Vorbild Waldviertelbahn

Gebaut wird grundsätzlich, was der Kunde wünscht, aber auch eigene Produktentwicklungen forciert der 36-Jährige. Dabei ist ihm der Regionalbezug wichtig. Der Fokus liegt zudem auf Schmalspurbahnen im In- und dem benachbarten Ausland. Das erste Modell, dass in einer kleinen, vorerst Zehn-Stück-Serie entstand, ist daher auch ein Kinderspielwaggon der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft ( NÖVOG). Vorbild war die Waldviertelbahn, für die er einige Zeit sogar selbst als Schaffner tätig war. „Die NÖVOG möchte das auch als Souvenir anbieten“, freut sich der Modellbauer über die Rückmeldungen.

Darüber hinaus möchte sich Alexander Nedwed aber auch ein internationales Netzwerk aufbauen und auf lange Sicht vom Modelleisenbahnbau leben. „Ich spreche mehrere Sprachen und habe bereits Kunden in Italien“, erzählt der von der Eisenbahn begeisterte Waldviertler.