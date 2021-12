Mode: Warum das billige T-Shirt bald mehr kosten wird

"Teils Notwendigkeit, teils Gelegenheit"

Aus seiner Sicht ist klar, dass jetzt die Preise steigen werden, speziell bei billiger Mode, die nun deutlich teurer aus Übersee importiert wird – Stichwort gestiegene Frachtraten. „Die meisten Unternehmen arbeiten bereits an den Preiserhöhungen. Das passiert teils aus Notwendigkeit, teils aus Gelegenheit. Wenn überall von der Inflation die Rede ist, wundert es auch niemanden, wenn Kleidung teurer wird.“ Ein Zeitfenster also, das sich in den vergangenen 20 Jahren so nie aufgetan hat, sagt Berg.